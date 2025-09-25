PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Flucht vor der Polizei

Erfurt (ots)

Am Mittwochabend kam es in Erfurt zu einer weiteren Flucht vor der Polizei. Bereits am Nachmittag hatte die Polizei eine Verfolgungsfahrt beendet (wir berichteten). Gegen 21:45 Uhr war ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem VW Polo und einem Beifahrer in der Stauffenbergallee unterwegs gewesen, als Polizeibeamte beabsichtigten, das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen. Auf die Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht und beschleunigte. Die Flucht führte über die Krämpferstraße, die Meyfartstraße und den Juri-Gagarin-Ring in die Trommsdorffstraße bis zum Schmidstedter Ufer. Dort verloren die nacheilenden Beamten das Fahrzeug zunächst aus den Augen. Wenig später wurde der Pkw wieder aufgefunden, von den Insassen fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zur Identität der beiden Fahrzeuginsassen machen können, sich beim Inspektionsdienst Süd unter der Telefonnummer 0361/7443-0 zu melden. Auch Personen, die durch das Fahrverhalten des Flüchtigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich zu melden. Bitte geben Sie dabei die Vorgangsnummer 0250589 an. (SE)

