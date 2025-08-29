Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 57 Moers-Kapellen - Kurioses Ergebnis einer allgemeinen Verkehrskontrolle

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 28. August 2025, ca. 02:00 Uhr

Hätte er nicht, auch noch nie besessen, und dies hier gehöre ihm erst recht nicht. So würde sich die absolute Kurzfassung einer Verkehrskontrolle auf der A 57 lesen.

Die Polizisten der Autobahnwache Moers staunten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nicht schlecht, als sie einen 22-jährigen Audi-Fahrer aus Duisburg auf der A 57 in Fahrtrichtung Nimwegen auf der Höhe Moers-Kapellen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhielten und kontrollierten.

Der 22-Jährige konnte sich nicht ausweisen und gab den beiden Beamten gegenüber unvermittelt zu, auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Überhaupt hätte er eine solche auch noch nie in seinem Leben besessen. Und auch das Fahrzeug gab einige Rätsel auf: Die Kennzeichen mit Gummersbacher Städtekennung waren entsiegelt, und gehören eigentlich zu einem Seat. Der führerscheinlose Mann mit den falschen Kennzeichen gab weiter an, dass er den Wagen von einem Freund geliehen habe, von dem er aber nur den Vornamen kenne. Er könne ihn aber anrufen. Gesagt, getan. Der wohl nur flüchtig bekannte Freund des führerscheinlosen Mannes mit den falschen Kennzeichen erschien vor Ort und sagte aus, dass es sich bei dem Audi tatsächlich um sein Fahrzeug handle, er die falschen Kennzeichen an seinem Fahrzeug aber noch nie gesehen hätte und auch gar nicht gewusst habe, dass sich der 22-Jahre alte Mann sein Auto ausgeliehen habe.

Aber auch der flüchtig bekannte Freund konnte nicht wirklich nachweisen, dass das Fahrzeug ihm gehöre. Das Fahrzeug sei über einen Tausch in seinen Besitz gekommen, und er könne deswegen keinen Kaufvertrag vorweisen. Die Polizisten stellten zur Feststellung der Eigentumsverhältnisse den Audi sicher und fertigten gleich mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell