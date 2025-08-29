Polizei Düsseldorf

POL-D: Himmelgeist - Sexuelle Belästigung - Festnahme auf frischer Tat - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 28. August 2025, 17:39 Uhr

Nachdem ein Mann eine Frau gestern Nachmittag in Himmelgeist sexuell belästigt hatte, nahmen Polizeibeamte den Tatverdächtigen fest. Er steht im Verdacht, in den vergangenen Tagen vermehrt Sexualstraftaten begangen zu haben.

In den letzten Tagen erreichten die Düsseldorfer Polizei vermehrt Meldungen zu Sexualstraftaten (Beleidigung auf sexueller Grundlage, Sexuelle Belästigung und Exhibitionistische Handlungen) im Bereich der Münchener Straße/Ickerswarder Straße. Beamte des Einsatztrupps Süd hielten sich daher in diesem Bereich auf und bemerkten einen Mann, auf den die Personenbeschreibung des Tatverdächtigen passte. Und tatsächlich: Sie entschieden sich für eine kurzfristige Observation und beobachteten, wie sich der Mann auf einem Fahrrad einer Frau in Höhe eines Parkplatzes näherte und ihr im Vorbeifahren über das Gesäß strich. Als die Beamten eingriffen und den Tatverdächtigen aufforderten stehen zu bleiben, ergriff er sofort die Flucht. Die Polizisten nahmen unmittelbar die Verfolgung auf. Bei der Festnahme kam der Verdächtige zu Fall und verletzte sich, so dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Der 31-jährige Deutsch-Kasache ohne festen Wohnsitz soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

