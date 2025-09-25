PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit unbekanntem Fußgänger

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20:09 Uhr, kam es auf der L 1054 zwischen Weißensee und Sömmerda zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Mann, der am rechten Fahrbahnrand unterwegs gewesen war, wurde durch den Außenspiegel eines vorbeifahrenden Fahrzeugs touchiert und kam dabei zu Fall. Der Unfallverursacher sowie ein Zeuge sprachen den Mann an, woraufhin dieser seinen Weg in Richtung Sömmerda fortsetzte. Noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten entfernte er sich von der Unfallstelle. Eine sofort eingeleitete Suche durch mehrere Funkstreifenwagen sowie einen Polizeihubschrauber blieb ohne Erfolg. Der Mann wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt, rund 1,65 Meter groß und von schlanker Gestalt beschrieben. Er hat graue Haare und einen grauen Bart und war zur Unfallzeit komplett schwarz gekleidet.

Die Polizei sucht nach dem bislang unbekannten Mann sowie nach Zeugen, die Angaben zu seiner Identität oder zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda unter der Telefonnummer 0361/5743-25100 und unter Angabe der Vorgangsnummer 0249395 entgegen. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

