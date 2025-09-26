LPI-EF: Diebstahl von Lkw-Teilen

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Donnerstag drangen Unbekannte in ein Restaurant in der Erfurter Innenstadt ein. Die Täter verschafften sich über den Haupteingang Zugang und gelangten in die Geschäftsräume. Dort entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld sowie mehrere Tablets. Mit ihrer Beute im Gesamtwert von über 8.000 Euro flüchteten sie in unbekannte Richtung. Am Donnerstagmorgen bemerkten Mitarbeiter den Einbruch und informierten die Polizei. Beamte sicherten Spuren ...

mehr