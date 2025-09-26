Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebstahl von Lkw-Teilen
Erfurt (ots)
In der Nacht zu Donnerstag entwendeten Unbekannte Teile eines Lkw, der am Krämpferufer abgestellt war. Die Täter bauten die Gurtwinde der Ladefläche ab und flüchteten mit ihrer Beute im Wert von etwa 4.000 Euro. An der Halterung entstand zusätzlicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Am Donnerstagmorgen bemerkte der Besitzer den Diebstahl und informierte die Polizei. Diese hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SE)
