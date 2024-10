POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Verletztem - Unfallverursacher flüchtig

Wittlich (ots) - Am Abend des 24.10.2024 kam es zwischen 19:25 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Diebstahl an der Außenfassade einer Firma in der Gerberstraße in Wittlich. Durch eine oder mehrere, bislang unbekannte Person(en), wurden mit Hilfe einer Leiter, Videokameras an der Außenfassade entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 06571/926-0 mit der ...

