Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Garage

Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte eine Garage in Sömmerda auf. Die Täter öffneten gewaltsam ein Vorhängeschloss und gelangten so in das Innere. Dort entwendeten sie eine Musikbox sowie weitere elektronische Geräte im Gesamtwert von rund 360 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Am Donnerstagmorgen bemerkte der Besitzer den Einbruch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (SE)

