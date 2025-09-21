PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Vermeintlicher Bombenfund in Güdesweiler

Güdesweiler (ots)

Zu einem Polizeieinsatz führte am Samstagnachmittag die Entdeckung eines Spaziergängers in einem Feld in Güdesweiler. Der Spaziergänger war mit seinem Hund unterwegs und fand hierbei einen Gegenstand, den er für eine Fliegerbombe hielt. Die eingesetzten Polizeibeamten der PI St. Wendel konnten den Gegenstand zunächst nicht verifizieren. Schließlich konnten die hinzugezogenen Experten vom Kampfmittelräumdienst Entwarnung geben. Es handelte sich nicht um eine Fliegerbombe, sondern um ein altes Maschinenteil, dass tatsächlich einer alten Bombe sehr ähnlich sah.

