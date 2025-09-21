Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Aufbruch eines Briefkastens in Bliesen

Bliesen (ots)

Am Freitag meldete ein Anwohner aus der Straße in Elmern in Bliesen bei der Polizei, dass sein Briefkasten beschädigt worden. Die eingesetzten Polizeibeamten der PI St. Wendel stellten fest, dass der Briefkasten wohl aufgebrochen worden ist. Wahrscheinlich wurden die darin enthaltenen Postsendungen nach dem Aufbrechen des Briefkastens entwendet. Die Tatzeit war im Verlaufe der vergangenen Woche. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

