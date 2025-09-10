PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zeuge gesucht!

St. Wendel (ots)

Am 26. August 2025 kam es zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Balduinstraße zu einem Diebstahl. Es wurde aus einem unterhalb des Spinnrads stehenden Getränkelieferanten-LKW eine schwarze Softshelljacke entwendet. Der Fahrer des LKW wurde gegen 12:00 Uhr von einem älteren Mann (ca. 55 - 65 Jahre alt) angesprochen und gefragt, ob ihm etwas aus dem LKW gestohlen worden sei. Die Frage wurde zunächst verneint, das Fehlen der Jacke erst später bemerkt.

Nun wird nach dem Zeugen gesucht, der den LKW-Fahrer am 26.08.2025 gegen 12:00 Uhr auf den möglichen Diebstahl angesprochen hat.

Bei Hinweisen zum gesuchten Zeugen, zum Täter oder zu der Tat selbst melden sie sich bei der Polizei St. Wendel.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 17:42

    POL-WND: Unfallflucht in Marpingen

    Marpingen (ots) - Am Freitag, dem 29. August 2025, kam es in der Zeit zwischen 13:40 Uhr und 20:00 Uhr in Marpingen zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Berschweilerstraße wurde ein am Fahrbahnrand geparkter roter Toyota Aygo von einem anderen, bislang unbekannten Fahrzeug, vermutlich im Vorbeifahren gestreift und am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 17:20

    POL-WND: Unfallflucht in Marpingen

    Marpingen (ots) - Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:45 Uhr in Marpingen zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Berschweilerstraße wurde ein am Fahrbahnrand geparkter grauer Hyundai Grand Starex von einem anderen, bislang unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken gestreift und an der vorderen linken Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 16:57

    POL-WND: Einbruch in Vereinsheim in Marpingen

    Marpingen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in das Vereinsheim des FC Hellas Marpingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch aufdrücken eines Fensters Zugang den Räumlichkeiten des Vereinsheimes, öffneten dort mehrere Schubladen etc. und entwendeten in der Folge einen Flachbildfernseher und eine Dartscheibe. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem / den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren