Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Zeuge gesucht!

St. Wendel (ots)

Am 26. August 2025 kam es zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Balduinstraße zu einem Diebstahl. Es wurde aus einem unterhalb des Spinnrads stehenden Getränkelieferanten-LKW eine schwarze Softshelljacke entwendet. Der Fahrer des LKW wurde gegen 12:00 Uhr von einem älteren Mann (ca. 55 - 65 Jahre alt) angesprochen und gefragt, ob ihm etwas aus dem LKW gestohlen worden sei. Die Frage wurde zunächst verneint, das Fehlen der Jacke erst später bemerkt.

Nun wird nach dem Zeugen gesucht, der den LKW-Fahrer am 26.08.2025 gegen 12:00 Uhr auf den möglichen Diebstahl angesprochen hat.

Bei Hinweisen zum gesuchten Zeugen, zum Täter oder zu der Tat selbst melden sie sich bei der Polizei St. Wendel.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell