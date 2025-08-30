Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Einbruch in Vereinsheim in Marpingen
Marpingen (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in das Vereinsheim des FC Hellas Marpingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch aufdrücken eines Fensters Zugang den Räumlichkeiten des Vereinsheimes, öffneten dort mehrere Schubladen etc. und entwendeten in der Folge einen Flachbildfernseher und eine Dartscheibe. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem / den Täter(n) oder der Tat machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per eMail an: PI-WND@polizei.slpol.de
