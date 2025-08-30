POL-WND: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten 63 jährigen aus St. Wendel

Freisen - Mountainbikestrecke "Grüne Hölle MTB" (ots) - Am Freitag, den 22.08.2025 gegen 17:15 Uhr kam es auf der Mountainbikestrecke "Grüne Hölle MTB" in Freisen zu einem Fahrradunfall, bei dem ein 14-jähriger aus Altenglan stammender Jugendlicher schwer verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr den Ermittlungen zufolge mit seinem Pedelec die Mountainbikestrecke am Fritz-Wunderlich-Rad- und Wanderweg in 66629 Freisen. ...

