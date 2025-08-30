Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten 63 jährigen aus St. Wendel
St. Wendel (ots)
Die öffentliche Fahndung nach dem 63 jährigen aus St. Wendel kann eingestellt werden. Die Person wurde leblos aufgefunden.
