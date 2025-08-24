Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Mountainbikefahrer nach Sturz schwer verletzt

Freisen - Mountainbikestrecke "Grüne Hölle MTB" (ots)

Am Freitag, den 22.08.2025 gegen 17:15 Uhr kam es auf der Mountainbikestrecke "Grüne Hölle MTB" in Freisen zu einem Fahrradunfall, bei dem ein 14-jähriger aus Altenglan stammender Jugendlicher schwer verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr den Ermittlungen zufolge mit seinem Pedelec die Mountainbikestrecke am Fritz-Wunderlich-Rad- und Wanderweg in 66629 Freisen. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Pedelec und kollidierte frontal mit einem Baum. Der durch die Kollision bewusstlose Radfahrer erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen in Form eines Schädel-Hirn-Traumas sowie mehrerer Gesichtsfrakturen. Am Pedelec entstand augenscheinlich geringer Sachschaden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Der verletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum geflogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell