PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bottrop mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Gartenlaubenbrand in Bottrop-Eigen

FW-BOT: Gartenlaubenbrand in Bottrop-Eigen
  • Bild-Infos
  • Download

Bottrop (ots)

Um 01:26 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Brand an der Straße Im Schlangenholt auf dem Eigen alarmiert. Eine Anwohnerin hatte hier einen Knall und Flammenschein im Bereich eines Gartens wahrgenommen und den Notruf gewählt.

Beim Eintreffen des Löschzuges stand der vordere Teil einer ca. 30 m² großen Gartenlaube in Flammen. Zudem hatte das Feuer bereits auf das Terrassenmobiliar übergegriffen. Personen waren nicht gefährdet. Umgehend gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit massivem Wassereinsatz zur Brandbekämpfung vor. Eine Druckgasflasche konnte aus der Laube geborgen werden, bevor weiterer Schaden an der Flasche entstand. Insgesamt wurden 4000 Liter Wasser zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Gegen 03:15 Uhr verließen die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle. Insgesamt war die Feuerwehr Bottrop mit ca. 20 Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswache 1 und der Freiwilligen Feuerwehr Eigen im Einsatz. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Du)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bottrop
Pressestelle

Telefon: 02041 / 7803-115
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bottrop mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bottrop
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bottrop
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2025 – 20:13

    FW-BOT: Verkehrsunfall auf der A31 mit zehn Verletzten

    Bottrop (ots) - Am heutigen Sonntagabend wurde die Feuerwehr Bottrop um 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A31 alarmiert. In Fahrtrichtung Bottrop kam es zwischen der Anschlussstelle Gladbeck und dem Dreieck Bottrop zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei überschlug sich ein Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Eingeklemmt war entgegen ersten Meldungen keine Person. Insgesamt zehn Personen wurden verletzt, ...

    mehr
  • 29.07.2025 – 21:12

    FW-BOT: Brand in einer Gewerbehalle

    Bottrop (ots) - Die Feuerwehr Bottrop wurde gegen 19:15 Uhr zu einem Brandereignis an der Brakerstraße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus dem Inneren einer Industriehalle dunkler Brandrauch aufstieg. Ein Trupp ging unter umluftunabhängigem Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Folglich wurde ein Brandereignis abgelöscht. Die Entrauchung der einzelnen Abschnitte in der Halle stellte sich im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren