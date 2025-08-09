Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Gartenlaubenbrand in Bottrop-Eigen

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

Um 01:26 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Brand an der Straße Im Schlangenholt auf dem Eigen alarmiert. Eine Anwohnerin hatte hier einen Knall und Flammenschein im Bereich eines Gartens wahrgenommen und den Notruf gewählt.

Beim Eintreffen des Löschzuges stand der vordere Teil einer ca. 30 m² großen Gartenlaube in Flammen. Zudem hatte das Feuer bereits auf das Terrassenmobiliar übergegriffen. Personen waren nicht gefährdet. Umgehend gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit massivem Wassereinsatz zur Brandbekämpfung vor. Eine Druckgasflasche konnte aus der Laube geborgen werden, bevor weiterer Schaden an der Flasche entstand. Insgesamt wurden 4000 Liter Wasser zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Gegen 03:15 Uhr verließen die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle. Insgesamt war die Feuerwehr Bottrop mit ca. 20 Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswache 1 und der Freiwilligen Feuerwehr Eigen im Einsatz. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Du)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell