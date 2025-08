Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall auf der A31 mit zehn Verletzten

Bottrop (ots)

Am heutigen Sonntagabend wurde die Feuerwehr Bottrop um 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A31 alarmiert. In Fahrtrichtung Bottrop kam es zwischen der Anschlussstelle Gladbeck und dem Dreieck Bottrop zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei überschlug sich ein Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Eingeklemmt war entgegen ersten Meldungen keine Person. Insgesamt zehn Personen wurden verletzt, davon eine schwerer. Die ersteintreffenden Kräfte lösten das Stichwort "Massenanfall von Verletzten" aus. Zur Unterstützung der Bottroper Einsatzkräfte wurden Rettungsmittel aus Oberhausen, Dorsten und Gladbeck angefordert. Nach der Erstversorgung der Patientinnen und Patienten erfolgte der Transport in verschiedene Krankenhäuser der Umgebung. Für die Dauer des Einsatzes war die A31 in Fahrtrichtung Bottrop voll gesperrt.

Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen waren mit ca. 40 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Die Freiwillige Feuerwehr Altstadt stellte währenddessen den Grundschutz für das weitere Stadtgebiet. Gegen 20 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Polizei übernahm im Anschluss die Einsatzstelle für die Ermittlung der Unfallursache. (Du)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell