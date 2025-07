Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall in der Bottroper Innenstadt

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Radfahrer ist es am heutigen Vormittag im Kreuzungsbereich Friedrich- Ebert-Str./ Horster. Str. gekommen. In den ersten Notrufen wurde eine eingeklemmte Person unter einem LKW gemeldet worauf der Hilfeleistungszug der Bottroper Feuerwehr zur Einsatzstelle alarmiert wurde. Bei Eintreffen der FW war die Person bereits befreit. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt der Stadt Bottrop, machten schwerste Verletzungen den Transport mit einem ebenfalls alarmierten Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik notwendig. Der am Unfall beteiligte LKW-Fahrer sowie ein weiterer Zeuge wurden Seelsorgerisch betreut. Die FW Bottrop war mit ca. 20 Einsatzkräften für 1,5 Stunden im Einsatz. Während der Einsatzdauer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Bottrop Altstadt der Grundschutz für das Stadtgebiet sichergestellt.

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell