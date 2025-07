Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Ammoniakaustritt im Bereich der Urologie - Kühlschrank defekt

Bottrop (ots)

Am Donnerstagmorgen, 24. Juli 2025, wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Einsatz im Bereich der urologischen Ambulanz eines Bottroper Knappschaftskrankenhauses alarmiert. Grund für die Alarmierung war der Austritt von Ammoniak aus einem defekten Kühlschrank. Dank des umsichtigen Handelns eines Mitarbeiters, der einen stechenden Geruch bemerkte, wurde der betroffene Raum umgehend verschlossen und die Feuerwehr informiert. Die internen Meldewege der Klinikeinsatzleitung funktionierten reibungslos. Patienten und Mitarbeitende waren zu keiner Zeit in Gefahr. Die Berufsfeuerwehr Bottrop rückte umgehend unter Beachtung entsprechender Schutzmaßnahmen an. Unterstützt wurde sie dabei durch die ehrenamtlichen Einheiten der Ortswehren Altstadt, Boy, Fuhlenbrock und Vonderort. Die Drehleiter wurde durch die Ortswehr Kirchhellen besetzt. Während des Einsatzes übernahm die Ortswehr Eigen den Grundschutz für das Stadtgebiet. Der defekte Kühlschrank wurde durch den Angriffstrupp unter Atemschutz und in luftdichten Schutzsäcken aus dem Gebäude transportiert. Im Außenbereich erfolgte die Übergabe an die BEST AöR, die den Kühlschrank anschließend ordnungsgemäß auf der Deponie entsorgte. Die Feuerwehr Bottrop dankt allen eingesetzten Kräften sowie den Mitarbeitenden des Krankenhauses für das besonnene Verhalten und die gute Zusammenarbeit.(Sh)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop