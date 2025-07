Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Brand in einer Gewerbehalle

Bottrop (ots)

Die Feuerwehr Bottrop wurde gegen 19:15 Uhr zu einem Brandereignis an der Brakerstraße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus dem Inneren einer Industriehalle dunkler Brandrauch aufstieg. Ein Trupp ging unter umluftunabhängigem Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Folglich wurde ein Brandereignis abgelöscht. Die Entrauchung der einzelnen Abschnitte in der Halle stellte sich im weiteren Verlauf aufwendiger dar, sodass die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle erst gegen 21 Uhr verlassen konnten. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr die Freiwillige Feuerwehr Boy, Vonderort sowie die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen mit einem Drehleiterfahrzeug. (Be)

