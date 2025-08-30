POL-WND: Berichtigung zur Öffentlichkeitsfahndung Kramer

Alsweiler (ots) - Unbekannte schlugen im Zeitraum von Donnerstag, 14.08.2025, 16:30 Uhr, bis Samstagmorgen, den 16.08.2025, in der Feldstraße in 66646 Alsweiler mit einem Pflasterstein die Seitenscheibe eines dort abgestellten 1er BMW ein. Das Tatmittel lag noch im Fahrzeuginnenraum und wird von der Polizei auf Spuren untersucht. Die Täter scheinen gezielt nach Wertgegenständen gesucht zu haben, da der Innenraum des Fahrzeugs durchwühlt worden war. Die Polizei St. Wendel ...

