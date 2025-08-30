Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Berichtigung zur Öffentlichkeitsfahndung Kramer
St. Wendel (ots)
Entgegen der ersten Mitteilung ist der Pkw des Herrn Kramer nicht grau sondern metallic-blau.
