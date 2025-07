POL-DU: Neuenkamp: Falscher Arzt betrügt Ehepaar - Zeugensuche

Duisburg (ots) - Ein Duisburger (39) wandte sich am Montagabend (28. Juli, 21:09 Uhr) an die Polizei, weil ein bislang Unbekannter versucht haben soll ihn unter Vorhalt eines Messers im Bereich einer Unterführung auf der Vereinsstraße auszurauben. Danach habe er die Flucht ergriffen. Der 39-Jährige gab den Beamten gegenüber an, dass der Unbekannte seine Wertgegenstände gefordert habe. Als er sich zur Wehr gesetzt ...

