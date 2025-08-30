PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fahndung nach vermisstem Andreas Kramer

St. Wendel (ots)

Die Polizei St.Wendel fahndet nach dem 62-jährigen Andreas Kramer. Herr Kramer hat am Freitag gegen 23 Uhr sein Wohnanwesen verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Es ist nicht auszuschließen, dass ihm ein Leid zugestoßen ist.

Herr Kramer hat eine sehr schmale Statur, ist in einem körperlich schwachen Zustand und geht in gebückter Haltung. Er hat kurze graublonde Haare, trägt eine dunkle Hose und dunkle Oberbekleidung. Er ist wahrscheinlich mit seinem Pkw Nissan Note, grau, WND-ES 5 unterwegs.

Er hat Bezüge in die Bereiche St.Wendel und Glanmünchweiler.

Hinweise zum Aufenthalt der Person oder des Fahrzeuges nimmt die Polizei

St.Wendel unter 06851/898-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

