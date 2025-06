Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Aurich-Sandhorst (ots)

Eine Personensuche von Polizei und Feuerwehr konnte am Freitagabend mit schnellem Erfolg beendet werden. Gegen 18:30 Uhr forderten die Beamten Unterstützung bei den Suchmaßnahmen in Sandhorst an. Der Vermisste war dort zuletzt im Bereich der Straße Hoher Berg gesehen worden. Daraufhin wurden die Drohnengruppe der Stadtfeuerwehr Aurich, der bei der Feuerwehr Middels stationierte Einsatzleitwagen 2 des Landkreises sowie zuständige Führungskräfte alarmiert. In der Nähe des letzten bekannten Aufenthaltsortes errichteten die Einsatzkräfte eine Sammelstelle und ließen kurz darauf die Drohne starten, um die nähere Umgebung abzusuchen. Bereits wenige Minuten später erreichte die Feuerwehrleute die Information, dass der Gesuchte durch eine Passantin im Bereich des Südeweg wohlbehalten aufgefunden wurde. Die Suche konnte damit eingestellt werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell