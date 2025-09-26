Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach tätlichem Angriff in Straßenbahn

Erfurt (ots)

Am Freitagmorgen kam es in einer Straßenbahn der Linie 3 in Erfurt zu einem tätlichen Angriff. Gegen 06:35 Uhr stieg ein bislang unbekannter Mann im Bereich des Klinikums in Richtung Europaplatz zu. Während der Fahrt griff er einen 24-jährigen Fahrgast an, beleidigte ihn, schlug mehrfach auf ihn ein und versuchte, ihn aus der Bahn zu ziehen. Als dies misslang, ließ der Täter von dem Mann ab und stieg an der Haltestelle "Straße der Nationen" aus. Der Geschädigte verließ wenig später am Europaplatz die Bahn und traf dort erneut auf seinen Angreifer. Dieser bedrohte ihn abermals und schlug auf ihn ein, bevor er schließlich flüchtete. Der Täter soll einen weißen Pullover getragen haben. Weitere Details liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zur Identität des Unbekannten machen können, sich beim Inspektionsdienst Nord unter der Telefonnummer 0361/7840-0 zu melden. Bitte geben Sie dabei die Vorgangsnummer 0251723 an. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell