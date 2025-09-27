PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Folgen

Erfurt (ots)

Am 26.09.2025 gegen 13:15 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Weimarische Straße/ Stauffenbergallee ein Verkehrsunfall. Hierbei übersah eine 62 jährige Fahrzeugführerin eines Seat einen an der roten Ampel wartenden VW Golf und fuhr auf diesen auf. Das der Grund des Auffahrens nicht allein in der Unachtsamkeit der Unfallverursacherin lag, stellte sich bei der anschließenden Unfallaufnahme heraus. Ein im Rahmen dieser, durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 1,69 Promille. Aufgrund dieses Ergebnisses wurde mit der Dame eine Blutentnahme durchgeführt. Neben ihrem Blut musste die Beschuldigte auch ihren Führerschein abgeben und muss somit ihre Wege vorerst zu Fuß bestreiten. (TK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 7443 0
E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

