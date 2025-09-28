PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Passant unterstützt Polizei bei Verfolgung

Erfurt (ots)

Am Samstagnachmittag führten Beamte des Inspektionsdienstes Süd eine Verkehrskontrolle mit einem Fahrradfahrer durch. Nachdem dieser angehalten und seine Ausweisdokumente übergeben hatte, ergriff er jedoch fußläufig die Flucht. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten war es den Beamten nicht ohne weiteres möglich den jungen Mann zu ergreifen. Eine Nacheile mittels Streifenwagen war zunächst ebenfalls nicht realisierbar, da das zuvor genutzte Fahrrad vor diesem abgelegt war. Jedoch wussten die eingesetzten Beamten den glücklichen Umstand zu nutzen, dass gerade ein Pkw an ihnen vorbeifahren wollte. Nachdem dieser angehalten wurde erklärte sich der Fahrer bereit, trotzdem er sein 4 jähriges Kind mit an Bord hatte, gemeinsam mit den Beamten die Verfolgung des Flüchtigen mit seinem Fahrzeug aufzunehmen. Dies führte schließlich dazu, dass der Flüchtige eingeholt und anschließend festgenommen werden konnte. Warum der 22 jährige Erfurter flinke Füße bekam, wurde bei der Kontrolle seines mitgeführten Rucksacks klar. In diesem befand sich, neben Bargeld im hohen dreistelligen Betrag, auch eine über dem erlaubten liegende Menge an Cannabis und Haschisch. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (TK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
