Polizei Bonn

POL-BN: Demonstrationen in Bonn am Freitag, 14.02.2025

Bonn (ots)

Am kommenden Freitag (14.02.2025) finden in Bonn drei Demonstrationen mit Aufzügen statt.

Zum Thema "Bundestagswahl" erwartet der Veranstalter "Fridays For Future" etwa 300 Teilnehmende, die sich ab 10:00 Uhr im Bonner Hofgarten treffen und anschließend folgenden Aufzugweg durch die Stadt nehmen:

Regina-Pacis-Weg, Am Neutor, Am Hof, Bischofsplatz, Marktplatz, Sternstraße, Friedensplatz, Sterntorbrücke, Breite Straße, Dorotheenstraße, Adolfstraße, Oppenhofstraße, Heerstraße, Franzstraße, Berliner Straße, Sterntorbrücke, Oxfordstraße, Bertha-von-Suttner-Platz (Zwischenkundgebung), Belderberg, Rathausgasse, Am Hof, Am Neutor, Kaiserplatz, ZOB (Abschlusskundgebung)

Der Veranstalter "verdi Köln/Bonn/Leverkusen" hat zu dem Thema "Tarifrunde öffentlicher Dienst" eine Demonstration angemeldet, zu der man etwa 200 Teilnehmende erwartet. Beginnend am Betriebshof der Stadtwerke Bonn in Beuel bewegt sich die Versammlung ab etwa 10:00 Uhr auf folgendem Weg durch die Stadt: Neustraße, Goetheallee, Beueler Bahnhofsplatz, Obere Wilhelmstraße, Friedrich-Breuer-Straße, Konrad-Adenauer-Platz, Kennedybrücke, Berliner Straße, Bertha-von-Suttner-Platz (Zwischenkundgebung), Belderberg, Rathausgasse, Am Hof, Am Neutor, Kaiserplatz, ZOB (Abschlusskundgebung)

Ebenfalls zu dem Thema "Tarifrunde öffentlicher Dienst" startet gegen 10:15 Uhr eine Versammlung in der Bonner Nordstadt, zu der etwa 120 Teilnehmende erwartet werden. Bei der Bonner Polizei ist hierzu folgender Aufzugsweg angezeigt:

Kaiser-Karl-Ring, Kölnstraße, Bertha-von-Suttner-Platz (Zwischenkundgebung), Belderberg, Rathausgasse, Am Hof, Am Neutor, Kaiserplatz, ZOB (Abschlusskundgebung).

Die drei Versammlungen treffen sich am Bertha-von-Suttner-Platz, wo gegen 12:00 Uhr eine Zwischenkundgebung stattfinden wird. Anschließend begibt man sich gemeinsam auf den Aufzugsweg in Richtung des Bonner Hauptbahnhofes, wo gegen 14:00 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden wird.

Die Bonner Polizei wird die Versammlungen begleiten. Es muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell