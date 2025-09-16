PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Bad Sobernheim, Eckweilerstraße (ots)

Am heutigen Tag ereignete sich gegen 16:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Eckweilerstraße in Bad Sobernheim. Auf Höhe einer dort befindlichen Baustelle (Engpass) unweit des Kreisverkehrs missachtete der Fahrer eines roten Transporters den Vorrang des entgegenkommenden PKWs, welcher stadtauswärts unterwegs war. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Fahrzeugführerin des PKWs nach rechts ausweichen und stieß hierbei gegen ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Der Fahrer des Transporters entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit stadteinwärts, an seinem Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Man erkannte von ihm lediglich graumeliertes Haar und wildes Gestikulieren.

Zeugen werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 12:56

    POL-PIKIR: Rollerdiebstähle aufgeklärt - Diebe ohne Führerschein

    Odernheim und Staudernheim (ots) - Seit Mitte August kam es in Odernheim und Staudernheim zu mehreren Diebstählen von Kleinkrafträdern. Ende August konnte ein Streifenteam der Polizei Kirn nachts in der Ortslage Odernheim eine verdächtige Gruppe Jugendlicher kontrollieren. Während dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass zumindest zwei der Jugendlichen an den ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 16:08

    POL-PIKIR: Serie von Sachbeschädigungen an PKW

    Bad Sobernheim (ots) - Am 09.09.2025 kam es im Bereich der Stettiner Straße und der Berliner Straße in Bad Sobernheim zu einer Serie von Sachbeschädigungen an PKW. Mehrere, in dem Bereich abgestellte PKW wurden vermutlich durch zwei Kinder im Grundschulalter mittels Steinwürfen nicht unerheblich beschädigt. Eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Kirn zu melden. Wer Hinweise ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 01:43

    POL-PIKIR: Verhinderte Trunkenheitsfahrt eines LKW-Fahrers

    Bad Sobernheim, Haystraße (ots) - Nicht schlecht staunte ein Anwohner am Sonntagabend, als er in seinem an der Straße geparkten PKW einen fremden Mann auf dem Fahrersitz vorfand. Die sofort entsandte Streife stellte fest, dass es sich um einen 58-jährigen Berufskraftfahrer aus dem europäischen Ausland handelte, welcher wohl aufgrund seiner deutlich wahrnehmbaren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren