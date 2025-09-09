PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Serie von Sachbeschädigungen an PKW

Bad Sobernheim (ots)

Am 09.09.2025 kam es im Bereich der Stettiner Straße und der Berliner Straße in Bad Sobernheim zu einer Serie von Sachbeschädigungen an PKW. Mehrere, in dem Bereich abgestellte PKW wurden vermutlich durch zwei Kinder im Grundschulalter mittels Steinwürfen nicht unerheblich beschädigt. Eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Kirn zu melden. Wer Hinweise zu den Taten und / oder den Kindern machen kann, wird ebenfalls darum gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 01:43

    POL-PIKIR: Verhinderte Trunkenheitsfahrt eines LKW-Fahrers

    Bad Sobernheim, Haystraße (ots) - Nicht schlecht staunte ein Anwohner am Sonntagabend, als er in seinem an der Straße geparkten PKW einen fremden Mann auf dem Fahrersitz vorfand. Die sofort entsandte Streife stellte fest, dass es sich um einen 58-jährigen Berufskraftfahrer aus dem europäischen Ausland handelte, welcher wohl aufgrund seiner deutlich wahrnehmbaren ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 19:32

    POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf!

    Kirn, Kallenfelser Straße (ots) - Im Zeitraum von 17:45-18:00 Uhr ereignete sich auf dem REWE-Parkplatz in Kirn eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte ein Fahrzeug vermutlich beim Ausparken aus der Parklücke mit einem geparkten PKW. Hiernach entfernte sich die fahrzeugführende Person unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den verursachten Schaden und dessen Regulierung zu kümmern. Etwaige Zeugen ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 19:23

    POL-PIKIR: Fahrzeug erfasst Fußgängerin beim Überqueren der Straße

    Bad Sobernheim, Großstraße (ots) - Gegen 16:20 Uhr ereignet sich heute in der Großstraße ein Verkehrsunfall mit einer glücklicherweise nur leichtverletzten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand befährt der 26-jährige Transporter-Fahrer eines Paketauslieferdienstes die Pfaffenstraße aus Richtung Marktplatz kommend in Fahrtrichtung Osten. An der Einmündung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren