POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf!

Odernheim am Glan (ots) - Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagvormittag kam es in Odernheim in der Straße "Raumgarten" zu dem Diebstahl eines derzeit nicht zugelassenen Mofas, welches frei zugänglich auf Privatgrundstück stand. Das Fahrzeug wurde am Sonntagabend schließlich im Bereich der Lettweiler Straße (Friedhof) in Odernheim durch eine Passantin aufgefunden. Diverse Fahrzeugteile wurden zuvor durch den oder ...

