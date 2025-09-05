PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf!

Kirn, Kallenfelser Straße (ots)

Im Zeitraum von 17:45-18:00 Uhr ereignete sich auf dem REWE-Parkplatz in Kirn eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte ein Fahrzeug vermutlich beim Ausparken aus der Parklücke mit einem geparkten PKW. Hiernach entfernte sich die fahrzeugführende Person unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den verursachten Schaden und dessen Regulierung zu kümmern. Etwaige Zeugen der Situation werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

