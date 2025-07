Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Frontscheinwerfern

Dinslaken (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (10.07.), gegen 3 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter die beiden Frontscheinwerfer einer weißen BMW Kombilimousine an der Akazienstraße.

Der BMW 330E/G3K war in einer Parkbucht vor den Hausnummern 25 und 27 abgestellt. Ein Anwohner wachte durch den akustischen Alarm einer Pkw-Alarmanlage auf und verständigte im weiteren Verlauf die Polizei.

Eingesetzte Polizeibeamte vor Ort stellten fest, dass der Pkw Beschädigungen im Bereich der Fensterscheibe der Fahrerseite sowie rechten Beifahrertür aufwies. Des Weiteren war die Frontstoßstange mit zwei 20 cm langen Schnitten durchtrennt worden, um an die Frontscheinwerfer zu gelangen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung setzen, wenn sie verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben.

DF (Ref.-Nr. 250710-0409)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell