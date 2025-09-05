Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrzeug erfasst Fußgängerin beim Überqueren der Straße

Bad Sobernheim, Großstraße (ots)

Gegen 16:20 Uhr ereignet sich heute in der Großstraße ein Verkehrsunfall mit einer glücklicherweise nur leichtverletzten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand befährt der 26-jährige Transporter-Fahrer eines Paketauslieferdienstes die Pfaffenstraße aus Richtung Marktplatz kommend in Fahrtrichtung Osten. An der Einmündung Großstraße beabsichtigt er nach links in Richtung Alter Weg abzubiegen. Aus bislang ungeklärten Gründen übersieht er hierbei eine Fußgängerin, die in diesem Moment von links nach rechts die Fahrbahn überquert. Es kommt zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und der 76-jährigen Dame aus der VG Rüdesheim. Hierbei stürzt diese und zieht sich multiple Prellungen am gesamten Körper zu. Sie wird zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

