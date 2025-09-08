PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verhinderte Trunkenheitsfahrt eines LKW-Fahrers

Bad Sobernheim, Haystraße (ots)

Nicht schlecht staunte ein Anwohner am Sonntagabend, als er in seinem an der Straße geparkten PKW einen fremden Mann auf dem Fahrersitz vorfand. Die sofort entsandte Streife stellte fest, dass es sich um einen 58-jährigen Berufskraftfahrer aus dem europäischen Ausland handelte, welcher wohl aufgrund seiner deutlich wahrnehmbaren Alkoholisierung auf dem Fußweg aus der Innenstadt zurück zu seinem LKW-Gespann eine Pause in dem unverschlossenen Auto einlegen wollte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen beachtlichen Wert von 2,70 Promille. Die eingesetzte Streifenbesatzung begleitete den Herren daraufhin zu seinem LKW, damit dieser darin seinen "Rausch ausschlafen" konnte. Um sicherzugehen, dass keine Weiterfahrt unter Alkoholeinfluss erfolgt, wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Hinweise auf eine kriminelle Absicht hinsichtlich des fremden Fahrzeuges konnten vor Ort nicht erlangt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
