POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Firnhaberau - Am Samstag (14.12.2024) entwendete ein zunächst unbekannter Mann einen VW auf einem Parkplatz einer Sportgaststätte in der Schillstraße. Die Polizei ermittelte einen 39-jährigen Tatverdächtigen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete der 39-Jährige den VW Polo gegen 08.00 Uhr und fuhr damit davon. Hierbei entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Am vergangenen ...

