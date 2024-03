POL-HAM: Toyota bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Pelkum (ots) - Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten am Dienstag, 5. März, gegen 2.05 Uhr, den geparkten Sprinter einer Trockenbaufirma in der Straße "Im Westfeld". Eine aufmerksame Zeugin wurde durch laute Geräusche auf die beiden Männer aufmerksam, als diese sich an dem Wagen zu schaffen machten und anschließend in südliche Richtung mit dem Sprinter davonfuhren. Eine sofort eingeleitete Fahndung ...

mehr