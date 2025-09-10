PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Rollerdiebstähle aufgeklärt - Diebe ohne Führerschein

Odernheim und Staudernheim (ots)

Seit Mitte August kam es in Odernheim und Staudernheim zu mehreren Diebstählen von Kleinkrafträdern. Ende August konnte ein Streifenteam der Polizei Kirn nachts in der Ortslage Odernheim eine verdächtige Gruppe Jugendlicher kontrollieren. Während dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass zumindest zwei der Jugendlichen an den Rollerdiebstählen beteiligt gewesen waren.

Durch weitere umfangreiche Ermittlungen der hiesigen Jugendsachbearbeiter, konnten schließlich insgesamt vier männliche Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren als Täter identifiziert und vernommen werden. Zwei von ihnen legten zumindest Teilgeständnisse ab. Neben den Diebstahlsanzeigen wurden außerdem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Keiner der Diebe war im Besitz eines Führerscheins.

Einer der entwendeten Roller konnte bislang nicht aufgefunden werden. Es handelt sich hierbei um einen silbernen Yamaha-Roller mit roten Applikationen. Die Polizei Kirn hofft diesbezüglich auf Hinweise auf der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren