POL-HR: Sachbeschädigung an Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.09.2025:

Borken/Hessen

Tatzeit: Mittwoch, 10.09.2025, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 11.09.2025, 08:00 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Mittwochnachmittag, 15:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 08:00 Uhr, die rechte hintere Scheibe eines PKW eines Krankentransportunternehmens. Der PKW der Marke Skoda stand zur Tatzeit in der Hauptstraße in Borken-Gombeth. An dem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell