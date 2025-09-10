Polizei Homberg

POL-HR: Fahrzeugbrand vor Autohaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.09.2025:

Schwalmstadt

Ereigniszeit: Mittwoch, den 10.09.25 gegen 03:20 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Mittwochmorgen mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände eines Autohauses in der Friedrich-Ebert-Straße in Schwalmstadt - Treysa in Brand.

Gegen 03:20 Uhr eilten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu dem Autohaus. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stand bereits ein Fahrzeug in Vollbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bereits vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten. Durch das schnelle Eintreffen und Handeln gelang es den Kräften, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf das angrenzende Verkaufsgebäude zu verhindern. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden insgesamt vier Fahrzeuge durch den Brand beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat noch in den frühen Morgenstunden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 05681/774-0 entgegen.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell