Polizei Homberg

POL-HR: Einbruchsversuch in Kita und Schule

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.09.2025:

Schwalmstadt / Körle

Tatzeit: Freitag, 05.09.25, 15:30 Uhr - Montag, 08.09.25, 08:00 Uhr

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen versuchten Unbekannte in eine Schule in Schwalmstadt und in einen Kindergarten in Körle einzubrechen. Nach aktuellem Ermittlungsstand blieb es in beiden Fällen beim Versuch.

In Schwalmstadt begaben sich die Unbekannten auf das Schulgelände in der Straße "Am Schenkeborn" in Treysa. Dort versuchten sie zunächst ein Fenster aufzuhebeln was vorerst misslang. Anschließend schlugen sie gewaltsam die Fensterscheibe ein. Aus dem Inneren wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

In Körle wollten Unbekannte in einen Kindergarten einbrechen. Die Täter begaben sich zunächst auf das Gelände in der Straße "Am Eselspfade" in Körle. Dort suchten sie den Hintereingang des Objektes auf. Trotz mehrerer Hebelversuche scheiterten sie an einer Holztür. Die Täter flüchteten anschließend ohne Beute vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

