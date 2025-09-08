Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von E-Scooter

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.09.2025:

Körle

Tatzeit: Mittwoch, 03.09.2025, 18:00 Uhr bis Freitag, 05.09.2025, 19:00 Uhr

In Körle haben Diebe zwischen Mittwochabend und Freitagabend einen E-Scooter gestohlen. Die Besitzerin hatte ihr Gefährt zum Tatzeitpunkt mit einem Schloss gesichert in der am Bahnhof in Körle abgestellt. Die unbekannten Täter überwunden auf unbekannte Art und Weise die Sicherung des Schlosses und entfernten sich anschließend mit dem E-Scooter in unbekannte Richtung.

Der E-Scooter ist von der Marke Segway. Am Tattag war das Versicherungskennzeichen "915 WVM" angebracht. Das Fahrzeug hat einen geschätzten Gesamtwert im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell