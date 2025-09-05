PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Trickdiebstahl im Supermarkt - Geldbörse entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.09.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Donnerstag, 04.09.2025, zwischen 12:00 Uhr und 12:10 Uhr Am Donnerstagmittag kam es in einem Supermarkt in der Wierastraße in Schwalmstadt - Treysa zu einem Trickdiebstahl.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befand sich die Geschädigte beim Einkaufen in der Filiale, als im Bereich der Kühlregale zwei bislang unbekannte Täter (Täter 1 und 2) an sie herantraten. Während einer der Täter (Täter 1) die Geschädigte in ein Gespräch verwickelte und dadurch ablenkte, nutzte ein zweiter Täter (Täter 2) den Moment und entwendete unbemerkt die Geldbörse der Frau. Mit dem Portemonnaie, indem sich zum Tatzeitpunkt Bargeld und persönliche Dokumente befanden, verließen die unbekannten Männer den Supermarkt.

Ein dritter Täter wartete währenddessen draußen auf dem Parkplatz in einem PKW. Mit dem Fahrzeug entfernten sich die drei Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

   - Täter 1: ca. 170 cm groß, normale Figur, hellere Hautfarbe, 
     graue Haare und grauer Vollbart. Er trug ein dunkelgraues 
     T-Shirt.
   - Täter 2: ca. 180 cm groß, vermutlich osteuropäisches 
     Erscheinungsbild, kräftige Statur, dunkle Haarfarbe und dunkler 
     Vollbart. Er trug ein weißes T-Shirt, eine blaue Jogginghose und
     eine blaue Kappe.
   - Täter 3: kurze blonde Haare; wartete im Fahrzeug
   - Bei dem genutzten PKW soll es sich um einen silbernen VW Golf 
     (IV oder V) mit englischem Kennzeichen handeln.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 06691/9430.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

