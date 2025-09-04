Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl aus PKW

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.09.2025:

Felsberg

Tatzeit: Dienstag, 02.09.25, 17:00 Uhr bis Mittwoch, den 03.09.25, 08:00 Uhr

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde ein Opel Insignia Ziel eines Diebstahls durch bislang unbekannte Täter. Der PKW stand zur Tatzeit in der Königsberger Straße in Felsberg - Gensungen. Die Täter öffneten das vermutlich unverschlossene Auto und entwendeten Bargeld sowie einen USB-Stick. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell