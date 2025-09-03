Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Grillhütte

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.09.2025:

Melsungen

Tatzeit: Sonntag, den 31.08.25 um 21:00 Uhr bis Dienstag, den 02.09.25 um 17:30 Uhr

Unbekannte Täter versuchten zwischen Sonntagabend und Dienstagabend in die Grillhütte in Melsungen Adelshausen in der Straße "Am Ehrenmal" einzubrechen.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten sie gewaltsam eine Zugangstür zum Objekt aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch misslang, sodass sich die Unbekannten ohne Beute in unbekannte Richtung entfernten. An der Tür entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 200,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

