Polizei Homberg

POL-HR: Täterfestnahme nach Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.09.2025:

Spangenberg

Tatzeit: Montag, den 01.09.25 um 12:00 Uhr bis Dienstag, den 02.09.25 um 14:45 Uhr

Zwischen Montagmittag und Dienstagnachmittag kam es am Ortsrand von Spangenberg-Mörshausen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Als die Polizeibeamten den Einbruch aufnehmen wollten, trafen sie in der Garage auf eine schlafende Person. Der 36-jährige Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurde aufgrund des dringenden Tatverdachts vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Tatverdächtige durch gewaltsam geöffnete Zugangstüren Zutritt zum Wohnhaus sowie zur angrenzenden Garage. Anschließend durchsuchte der Tatverdächtige die Innenräume. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei ein WLAN-Router erbeutet. Außerdem nahm er mehrere Lebensmittel aus den Schränken und verzehrte sie vor Ort.

Anschließend legte sich der 36-Jährige in der Garage hin und schlief dort ein. Während der Anzeigenaufnahme wurde von den Polizeibeamten und dem Hauseigentümer aus dem aus dem Schlaf gerissen. Beim Versuch zu fliehen konnte der Mann von den Beamten widerstandslos festgenommen und zur Polizeistation in Melsungen verbracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige wieder von der Dienststelle entlassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachtes eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Der Sachschaden am Objekt wird auf circa 500 Euro geschätzt. Die Polizeistation Melsungen hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

