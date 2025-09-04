PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Pfarrhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.09.2025:

Jesberg

Tatzeit: Dienstag, 02.09.25, 22:45 Uhr bis Mittwoch, den 03.09.25, 06:10 Uhr

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen bislang unbekannte Täter am Kirchplatz in Jesberg in das Pfarrhaus ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zu den Büroräumen. Im Anschluss durchsuchten sie die Innenräume nach Wertgegenständen. Dabei erbeuteten sie Bargeld sowie ein Handy der Marke Samsung. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Schwalm-Eder unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

