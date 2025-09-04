POL-HR: Einbruch in Pfarrhaus
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.09.2025:
Jesberg
Tatzeit: Dienstag, 02.09.25, 22:45 Uhr bis Mittwoch, den 03.09.25, 06:10 Uhr
Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen bislang unbekannte Täter am Kirchplatz in Jesberg in das Pfarrhaus ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zu den Büroräumen. Im Anschluss durchsuchten sie die Innenräume nach Wertgegenständen. Dabei erbeuteten sie Bargeld sowie ein Handy der Marke Samsung. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.
Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Schwalm-Eder unter der Telefonnummer 05681/774-0.
Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-
