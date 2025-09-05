PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Sachbeschädigung an Eisdiele; Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.09.2025:

Melsungen

Tatzeit: Donnerstag, 04.09.2025, 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen eine Eisdiele in der Brückenstraße in Melsungen mit Farbe beschmiert. Die unbekannten Täter spritzten schwarze Farbe auf die Gebäudefassade, ein Fenster und einen Servierwagen. Zudem wurden im Außenbereich weiterhin eine Umzäunung sowie ein PKW der Marke Audi mit Farbe beschädigt.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 10:51

    POL-HR: Einbruch in Pfarrhaus

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.09.2025: Jesberg Tatzeit: Dienstag, 02.09.25, 22:45 Uhr bis Mittwoch, den 03.09.25, 06:10 Uhr Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen bislang unbekannte Täter am Kirchplatz in Jesberg in das Pfarrhaus ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zu den Büroräumen. Im Anschluss durchsuchten sie die Innenräume nach ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 08:27

    POL-HR: Diebstahl aus PKW

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.09.2025: Felsberg Tatzeit: Dienstag, 02.09.25, 17:00 Uhr bis Mittwoch, den 03.09.25, 08:00 Uhr Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde ein Opel Insignia Ziel eines Diebstahls durch bislang unbekannte Täter. Der PKW stand zur Tatzeit in der Königsberger Straße in Felsberg - Gensungen. Die Täter öffneten das vermutlich unverschlossene Auto und entwendeten Bargeld sowie einen USB-Stick. ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 12:31

    POL-HR: Versuchter Einbruch in Grillhütte

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.09.2025: Melsungen Tatzeit: Sonntag, den 31.08.25 um 21:00 Uhr bis Dienstag, den 02.09.25 um 17:30 Uhr Unbekannte Täter versuchten zwischen Sonntagabend und Dienstagabend in die Grillhütte in Melsungen Adelshausen in der Straße "Am Ehrenmal" einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten sie gewaltsam eine Zugangstür zum Objekt aufzuhebeln. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren