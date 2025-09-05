Polizei Homberg

POL-HR: Sachbeschädigung an Eisdiele; Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.09.2025:

Melsungen

Tatzeit: Donnerstag, 04.09.2025, 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen eine Eisdiele in der Brückenstraße in Melsungen mit Farbe beschmiert. Die unbekannten Täter spritzten schwarze Farbe auf die Gebäudefassade, ein Fenster und einen Servierwagen. Zudem wurden im Außenbereich weiterhin eine Umzäunung sowie ein PKW der Marke Audi mit Farbe beschädigt.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell