POL-HR: Einbruch in Wohnhaus
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.09.2025:
Gudensberg
Tatzeit: Freitag, 05.09.2025, 18:00 Uhr bis Sonntag, den 07.09.25, 12:30 Uhr
Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Zum Sommerbach" in Gudensberg ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter Zugang über ein Fenster im Erdgeschoss. Mit einem unbekannten Werkzeug öffneten sie gewaltsam einen Fensterladen und hebelten anschließend das dahinterliegende Fenster auf. Im Inneren wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei wurde Bargeld und Schmuck entwendet.
Der Sachschaden am Objekt wird auf circa 800 Euro geschätzt.
Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter Telefon 05681/774-0.
