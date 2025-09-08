PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.09.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Freitag, 05.09.2025, 18:00 Uhr bis Sonntag, den 07.09.25, 12:30 Uhr

Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Zum Sommerbach" in Gudensberg ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter Zugang über ein Fenster im Erdgeschoss. Mit einem unbekannten Werkzeug öffneten sie gewaltsam einen Fensterladen und hebelten anschließend das dahinterliegende Fenster auf. Im Inneren wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei wurde Bargeld und Schmuck entwendet.

Der Sachschaden am Objekt wird auf circa 800 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg

