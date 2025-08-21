Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (13.08.2025) und am Donnerstag (14.08.2025) zwei Tatverdächtige festgenommen, die im Verdacht stehen, Fahrräder gestohlen zu haben. Ein 23 Jahre alter Mann soll am Mittwoch, gegen 21.30 Uhr, ein Fahrrad an der Straße Am Schwanenplatz gestohlen haben. Beamte nahmen den 23-Jährigen kurze Zeit später in Tatortnähe fest. Am Donnerstag, gegen 18.50 Uhr, nahmen Beamte einen 17 Jahre alten Mann fest, der im Bereich Am Leuzebad ebenfalls ein Fahrrad gestohlen haben soll. Der 23-Jährige mit gambischer Staatsangehörigkeit, sowie der 17-Jährige mit marokkanischer Staatsangehörigkeit, wurden am 14.08.2025 und am 15.08.2025 einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

