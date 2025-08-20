POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Nord (ots)
Unbekannte sind am Dienstag in ein Einfamilienhaus an der Straße Hauptmannsreute eingebrochen. Die Täter schlugen gegen 23.40 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss ein und durchsuchten das Wohnhaus. Ob sie etwas stahlen ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell