Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Michelstadt (ots)

Am Freitag (04.07.) parkte eine 31-jährige Odenwälderin ihren Kleinbus in dem Zeitraum von 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr in der Landrat-Ackermann-Straße in Michelstadt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie Beschädigungen am linken Fahrzeugheck feststellen. Der Verursacher entfernte sich in bislang unbekannte Richtung vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

