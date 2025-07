POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Deutlich zu schwer und ohne Genehmigung/Polizei untersagt Weiterfahrt

Darmstadt (ots) - Beim Verlassen einer Tankstelle in der Neckarstraße wurde einem 47 Jahre alten Mann am Dienstagmorgen (8.7.) sein Handy aus der Jackentasche entwendet. Als er gegen 1.50 Uhr die Tankstelle verließ, rempelte ihn ein bislang unbekannter Mann an, nahm dabei das Mobiltelefon an sich und entfernte sich in Richtung Hügelstraße. Der Täter hat eine ...

